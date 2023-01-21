Артиллеристы показали эффектное уничтожение блиндажа оккупантов (видео)

Украинские артиллеристы уничтожили блиндаж оккупантов. Также нашим защитникам удалось ликвидировать несколько групп российских военных.

Речь идет о бойцах 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола. Видео с уничтожением врагов артиллеристы опубликовали на странице Facebook.

"Ночь какая лунная, звездная, ясная. Видно ген орков, давай! Бравый Тернопольский артиллерист наш. Родную Украину освобождай!" – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как артиллеристы наносят меткие удары по нескольким группам оккупантов. Вероятно, это происходит в темное время суток, учитывая кадры.

Видео дня

Также на видео показан блиндаж оккупантов, по которому украинские войска нанесли несколько ударов. Когда русские войска вылезли из укрытия, артиллеристы добили их еще одним сильным ударом.

Известно, что 44-я ОАБр накануне вела огонь на Запорожском направлении, впрочем, точное время и место ликвидации оккупантов не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, ранее украинские военные показали охоту на российских снайперов в Донецкой области.

А в Соледаре в Донецкой области ВСУ уничтожили склад БК оккупантов. По предварительной информации, в течение 16 января удалось ликвидировать четыре временных склада.

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