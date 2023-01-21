Артилеристи показали ефектне знищення бліндажа окупантів (відео)

Українські артилеристи знищили бліндаж окупантів. Також нашим захисникам вдалося ліквідувати декілька груп російських військових.

Йдеться про бійців 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Відео зі знищенням ворогів артилеристи опублікували на сторінці у Facebook.

"Ніч яка місячна, зоряна, ясная. Видно ген орків, давай! Бравий Тернопільський артилеристе наш. Рідну Вкраїну звільняй!" – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як артилеристи завдають влучних ударів по декількох групах окупантів. Ймовірно, це відбуваться у темний час доби, з огляду на кадри.

Відео дня

Також на відео показано бліндаж окупантів, по якому українські війська завдали декілька ударів. Коли російські війська вилізли із укриття, артилеристи добили їх ще одним потужним ударом.

Відомо, що 44-а ОАБр напередодні вела вогонь на Запорізькому напрямку, втім, точний час та місце ліквідації окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські військові показали полювання на російських снайперів на Донеччині

А у Соледарі на Донеччині ЗСУ знищили склад БК окупантів. За попередньою інформацією, упродовж 16 січня вдалося ліквідувати чотири тимчасові склади.

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