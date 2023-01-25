Астрологи назвали три знака зодиака, которым будет везти до 13 февраля: удача будет сиять

Солнце прошло транзит в Козероге, обладателем которого является планета Сатурн. Согласно астрологии, между Солнцем и Сатурном существует чувство вражды, однако некоторые знаки зодиака получат огромные преимущества от этого.

Впрочем, из-за того, что Солнце и Сатурн находятся в одном знаке зодиака, многие знаки могут страдать. Астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в это тяжелое время.

Овен

Транзит Солнца может оказаться полезным для людей Овна. Он происходит в доме кармы вашей карты рождения. Ваш бизнес расширится с изменением солнечного знака. В работе будет заметен набор оборотов. Вы также получите новые возможности на работе, а люди, которые ищут работу получат хорошие новости.

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Лев

Солнце вошло в пятый дом Льва. Трудящиеся получат плоды своего упорного труда. Ваша работа будет оценена на рабочем месте. Львы также хорошо проведут время со своей семьей. Смена солнечного знака будет благоприятной и плодотворной для людей, рожденных под зодиаком Лев.

Рыбы

Люди со знаком зодиака Рыбы извлекут пользу от входа Солнца в Козерога. Благодаря влиянию Солнца эти люди получат выгоду от инвестиций. На экономическом фронте будут появляться возможности и выгоды. Экономическое состояние будет крепким. В феврале Рыбам следует готовиться к увеличению дохода.

Напомним, ранее астрологи объяснили, что нужно делать в 2023 году, чтобы он прошел хорошо для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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