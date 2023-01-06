Астрологи озвучили лунный календарь на январь 2023 года: когда лучше красить и стричь волосы

Для того чтобы удачно изменить свой образ стрижкой или покраской следует выбрать правильный момент. Для этого есть особые лунные календари.

Независимо от того, хотите ли вы ускорить или замедлить рост волос, сделать его более густым или получить новый цвет, вы, безусловно, должны выбрать наиболее благоприятные моменты по лунному календарю. Астрологи назвали благоприятные даты для смены прически в январе 2023 года.

Лунный календарь указывает на благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки, укладки или любых других манипуляций с волосами. Условия, благоприятные для стрижки фактически зависят от комбинации таких факторов, как лунный день, фаза луны и лунный знак зодиака, под которым она находится.

Видео дня

Исходя из всех этих аспектов, мы получаем наиболее выгодное время для похода к парикмахеру:

Благоприятные дни для стрижки: 1-5, 7, 22-27, 29-31 января

Плохие дни для любых манипуляций с волосами: 18, 21, 24, 27 января.

Для быстрого роста волос рекомендуется стрижка: 1-5, 7, 22-27, 29-31 января.

Идеальные дни для замедления роста волос: 8, 9-14, 16-19 января.

Благоприятные дни для окрашивания волос: 1-5, 8-14, 16-19 января.

Напомним, астрологи также назвали лучшие даты для свадеб в 2023 году по лунному календарю.

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