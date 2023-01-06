Астрологи озвучили місячний календар на січень 2023 року: коли краще фарбувати та стригти волосся

Для того, щоб вдало змінити свій образ стрижкою або фарбуванням варто обрати правильний момент. Для цього існують спеціальні місячні календарі.

Незалежно від того, чи хочете ви прискорити або уповільнити ріст волосся, зробити його густішим або отримати новий колір, ви, безперечно, повинні вибрати найбільш сприятливі моменти за місячним календарем. Астрологи назвали сприятливі дати для зміни зачіски у січні 2023 року.

Місячний календар вказує сприятливі і несприятливі дні для стрижки, укладання або будь-яких інших маніпуляцій з волоссям. Умови, сприятливі для стрижки, фактично залежать від комбінації таких факторів, як місячний день, фаза місяця та місячний знак зодіаку, під яким вона знаходиться.

Відео дня

Виходячи з усіх цих аспектів, ми отримуємо найбільш вигідний час для походу до перукаря:

Сприятливі дні для стрижки: 1-5, 7, 22-27, 29-31 січня

Погані дні для будь-яких маніпуляцій з волоссям : 18, 21, 24, 27 січня.

Для швидкого росту волосся рекомендується стрижка : 1-5, 7, 22-27, 29-31 січня.

Ідеальні дні для уповільнення росту волосся : 8, 9-14, 16-19 січня.

Сприятливі дні для фарбування волосся : 1-5, 8-14, 16-19 січня.

Нагадаємо, астрологи також назвали найкращі дати для весіль у 2023 році за місячним календарем.

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