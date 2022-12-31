Астрологи прогнозируют, что 2023 год станет невероятным для этих знаков зодиака

Юпитер в Овне, а затем в Тельце 16 мая 2023 будет очень благоприятным для некоторых знаков зодиака в 2023 году. Они будут чувствовать готовность действовать и больше рисковать, чтобы достичь всех своих целей.

После тяжелого завершения года новый 2023 год по словам астрологов будет очень положительным для трех знаков зодиака, которые наконец будут счастливы. Они воспользуются множеством возможностей, которые им будут предложены, и проживут моменты полные счастья.

Близнецы

2023 год у Близнецов будет достаточно насыщенным. Все сферы их жизни испытывают положительное влияние, и все пойдет в правильном направлении с профессиональной точки зрения. В финансовом плане все также ускорится, поскольку они могут получить большую сумму денег.

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2023 станет идеальным временем для представителей этого знака, чтобы познакомиться с новыми людьми и начать новые романтические отношения. У Близнецов будет возможность согласовать последние детали по отношению к 2022 году, чтобы хорошо начать следующий. Транзит Венеры в знак Близнецов 11 апреля может привести к изменениям в их дружбе.

Молодая Луна в Близнецах 18 июня 2023 подтолкнет их пересмотреть свои приоритеты, а также цели. Наконец конец 2023 года будет очень положительным для Близнецов с лунным затмением в Тельце 28 октября. Они могут принять свои эмоции.

Козерог

2023 будет очень важным для Козерогов в плане личностного развития. Им не нужно будет спешить в начале года, потому что им придется прислушиваться к своим реакциям и эмоциям. Сатурн в Водолее поможет Козерогам заработать деньги, сосредоточившись на инновациях для построения своей империи. Благодаря Сатурну они начнут доверять своим инстинктам и смогут черпать энергию во избежание любых отвлечений.

7 марта Сатурн выходит из Водолея, чтобы войти в знак Рыб. Этот транзит может сделать их чуть-чуть более чувствительными, и Козероги могут пересмотреть свои профессиональные приоритеты. Этот 2023 будет достаточно удачным для Козерогов, поскольку они получат много профессиональных возможностей.

Водолей

Юпитер в Овне, а затем в Тельце позволит Водолиям подумать о своих моделях общения, особенно в отношении своей семьи и своего прошлого. Им станет легче выражать свои эмоции, а общение с близкими станет более плавным.

Благодаря Юпитеру Водолей привлечет много удачи и процветания в своей жизни в 2023 году. Планета поможет им назвать и выразить свои потребности с уверенностью вместо того, чтобы постоянно отдавать предпочтение потребностям других. Поэтому 2023 позволит Водолеям уделять гораздо больше времени своей персоне, регулярно даря себе моменты отдыха.

Чтобы прожить этот 2023 год лучше всего, Водолеям придется научиться лучше управлять своими эмоциями, чтобы избежать драмы, которая может ударить по их гордости и эго. 2023 также станет возможностью для Водолеев реализовать давнюю мечту, через транзит Сатурна в Водолее, а затем в Рыбах.

Напомним, ранее астрологи назвали какой день в 2023 году станет лучшим для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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