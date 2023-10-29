Аутентичное украинское блюдо горохвяники: как просто приготовить 'деруны' из гороха (видео)

Из гороха в Украине издавна готовили горохвяники, также называемые горохляниками, или хомами. На самом деле это оладьи, сделанные из гороховой каши.

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Их можно запекать в печи, или жарить на сковороде, добавляя масла для хрусткости. Рецептом этого блюда поделились авторы кулинарного видео-блога "Наши бесаги".

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Чтобы их приготовить, понадобится сначала сварить гороховую кашу.

Два стакана по 250 мл сухого гороха следует промыть и залить водой (литр). Поставьте горох вариться. Напоследок посолите его.

Когда горох сварится, поставьте его охлаждаться. Если хотите, можете зажарить на масло мелко порезанный лук и добавить в кашу.

Когда сваренный горох остынет, растолчите его, чтобы он напоминал картофельное пюре. Затем добавьте пол стакана муки или манной крупы. Добавьте 2 яйца. Замесите тесто. По желанию можете поперчить.

Подавать блюдо можно со шкварками, толченым чесноком, маслом или сметаной.

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