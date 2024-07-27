Авдеевское направление: бойцы третьей штурмовой уничтожили танк и ликвидировали десятки оккупантов (видео)

В ожесточенных боях за Авдеевку украинские защитники продолжают наносить ощутимые потери российскому оккупационному войску. Благодаря умелым действиям противотанкистов 3-й штурмовой, были уничтожены танк и ББМ противника, а также ликвидировано около 15 оккупантов.

Бойцы, вооруженные противотанковым ракетным комплексом "Стугна", поразили вражескую технику как на ходу, так и в посадках. Кроме того, в результате точного попадания было разрушено здание, в котором находились российские боевики, сообщили в Третьей штурмовой.

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В бригаде отметили, что противотанкисты Третьей штурмовой из "Стугны" ударили по тяжелой броневой технике — танкам и ББМ на ходу и в посадках.

Кадр по видео уничтожению техники врага и оккупантов. Источник: Скриншот с видео 3 ОШБр

"Завалили десятки о/с противника: около 15 россиян вместе со зданием и скопление живой силы у багги. И это одни из самых приятных воспоминаний об отражении российских нашествий в районе Авдеевки", – говорится в описании видео.

Напомним, мы сообщали о воине 1-й бригады Национальной гвардии Украины в псевдо "Хантер", который в одиночку отразил вражеский штурм, ликвидировал оккупантов и спас собратьев.

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