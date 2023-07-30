Авраменко объяснил, в каких случаях "С Днем рождения" можно писать с заглавной буквы

Часто возникает вопрос о том, как правильно писать фразу "С днем рожденья!" – с прописной или строчной буквы. Украинский языковед Александр Авраменко разъяснил эту дилемму.

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Авраменко в своем уроке объяснил с какой буквы нужно писать "с днем рождения" и есть ли исключения. Согласно действующему правописанию, названия исторических событий, праздников и знаменательных дат следует писать с заглавной буквы. Однако день рождения человека не государственный праздник или знаменательная дата, поэтому слово "день" во фразе "С днем рождения!" должно быть написано со строчной буквы.

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Впрочем, существуют исключения из этого правила. Если вы хотите проявить особое уважение к приветствующему человеку, можете написать фразу "С Днем рождения!" с прописной буквы в открытке или сообщении на социальных сетях. Это стилистический прием, который поможет подчеркнуть ваше уважение к личности.

Языковед Александр Авраменко признает, что лично он, поздравляя друзей и родных, часто использует вариант написания "С Днем рождения!" с прописной буквы, чтобы выразить свое уважение к этим людям. Однако, на письме, согласно правилам, правильнее использовать строчную букву для слова "день".

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