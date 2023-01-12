"Автомат" или "механика": какая коробка передач эффективнее в условиях зимы

Для наших людей комфорт остается на первом месте, потому они активно покупают машины на "автомате". Однако зимой такой автомобиль уступает "механике" по многим параметрам. Почему в холода в более выгодном положении оказываются владельцы машин с механической коробкой, рассмотрим в сегодняшнем материале.

Многие прекрасно понимают, что вождение транспортного средства зимой и летом – большая разница. Воздействие на сцепление автомобиля с дорогой имеет не только конструкция шин (шипованные, липучки, рисунок протектора, индекс скорости и т.п.), но и тип коробки, а также тип привода автомобиля. Знание порядка и правил эксплуатации ТС с учетом характерных черт трансмиссии поможет каждому автомобилисту увереннее чувствовать себя за рулем автомобиля вне зависимости от погодных и климатических условий.

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В настоящее время на автомобиле массово устанавливается всего 4 типа коробок:

Автоматическая (АКПП)

Механическая (МКИН)

Вариатор

Роботизированная

Все остальные названия, вроде "мульти-троник" и т.п., лишь разновидности основных конструкций, имеющих незначительные отличия. Рассмотрим характерные особенности эксплуатации вышеперечисленных трансмиссий в зимних условиях.

Коробка автомат

При эксплуатации автомобиля на "автомате" зимой необходимо разогреть масло в АКПП до плюсовой температуры до начала движения. Сделать это просто: просто установите рычаг в положение D или R, нажмите педаль тормоза и продержите систему в таком положении около минуты. Продолжительность прогрева автоматической коробки увеличивается пропорционально температуре окружающего воздуха.

Некоторые современные автоматы имеют особый режим работы. Обозначается он символом в виде снежинки. Благодаря внесению в конструкцию коробки обратной связи, система контролирует отсутствие пробуксовки. Момент двигателя передается на колеса не полностью и, как следствие, передачи начинают переключаться с небольшой задержкой. Применение этой системы позволяет сократить вероятность заноса при поворотах и потери контакта с дорогой во время движения в гору. Конечно, при эксплуатации АКПП в таком режиме немного растет расход топлива, за безопасность приходится доплачивать.

Одна из проблем, с которой может столкнуться владелец такого автомобиля – невозможность продолжить движение, если машина застрянет. Раскачку или любым другим способом ее не освободить, поскольку пробуксовка может повредить автомат.

Механическая коробка

К эксплуатации в условиях морозной и снежной зимы этот узел приспособлен лучше. Не зря ведь на настоящие внедорожники, как правило, устанавливают именно "механику". Ее не нужно специально греть, грязь и бездорожье механике не страшны, колеса могут буксовать и никаких последствий для "механики" не будет. Все что нужно сделать автомобилисту – соблюдать правила управления автомобилем, корректно работать со сцеплением.

Вариатор

По многим характеристикам и принципу работы вариатор похож на автоматическую коробку. Поэтому и основные правила эксплуатации агрегата зимой для них общие:

нельзя буксовать;

важно прогревать перед началом движения;

плавно нажимать на педали газа и тормоза.

Но есть одно существенное отличие, которое касается именно зимнего режима работы вариатора. Автомобиль с такой коробкой передач способен выбраться зимой из снежного сугроба. Главное – не мешать вариатору резкими нажатиями на педаль. Важно также помнить, что эту трансмиссию легко перегреть можно, поэтому пользуйтесь ею осторожно.

Коробка-робот

Конструкция агрегата максимально приближена к механической коробке (МКПП). Разница состоит лишь в том, что процесс переключения передач управляет робот. А вот процесс управления аналогичен работе автоматической трансмиссии или вариатора. На работе, также как и на классической механике, можно смело пробуксовывать, пытаясь раскачиваться вытащить автомобиль из ямы или снежного плена. Однако в таком случае обязательно нужно работать в ручном режиме переключения передач, иначе робот повысит номер передачи в процессе пробуксовки, что может привести к поломке агрегата в момент выезда на покрытие с хорошим сцеплением из-за резкого изменения сопротивления на приводе.

Краткое заключение

Коробка-автомат, вариатор, робот – все эти варианты уместны, они помогают управлять автомобилем в более комфортных условиях. Механическая трансмиссия зимой более надежна и эффективна. На машине с "механикой" легче выбраться из снежного плена, даже когда помощи ждать не от кого. Быстро переводя рычаг с первой передачи на задний ход и назад, можно раскатать автомобиль и выбраться из сугроба. На "автомате" провернуть такой трюк не получится. Что касается "автомата", то здесь нужно смотреть на инструкцию по эксплуатации. Если буксировка машины запрещена, то лучше не рисковать, иначе можно сжечь агрегат.

Напомним, UAportal рассказал, на каком авто лучше учиться вождению новичкам. Если вы еще не определились с выбором между "механикой" и автоматом", специалисты рекомендуют обратить внимание на преимущества каждого варианта.

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