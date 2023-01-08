"Автомат" или "механика": на каком авто лучше учиться вождению новичкам

Перед любым начинающим автомобилистом встает множество вопросов, начиная от изучения правил дорожного движения и заканчивая вниканием в необходимое обслуживание авто. Важно выбрать не только сам автомобиль, но и разобраться с тем, какой тип управления лучше подойдет именно вам.

Механика или автомат – этот вопрос стал достаточно актуален после того, как на отечественном рынке вдоволь появились авто с автоматической коробкой передач. Что выбрать – решает каждый новичок самостоятельно. Однако стоит рассказать о плюсах и минусах каждого варианта.

Современные автошколы всегда предлагают обучение как на автомобилях с автоматической коробкой, так и на аналогах с механикой. В любом случае, вам необходимо сделать выбор между одним и другим вариантом, который, конечно, упрощается в том случае, если вы уже знаете, на чем будете ездить в будущем или даже приобрели свой автомобиль. Если вы еще не определились с выбором, специалисты советуют обратить внимание на преимущества каждого варианта.

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К плюсам механики можно отнести:

экономия масла в любых условиях эксплуатации (механической коробке требуется 3-4 литра, "автомата" – 7-10 литров);

разгон на механике осуществляется гораздо быстрее, потому что автоматическая коробка не позволяет осуществить интенсивное ускорение, контролируя переключение передач по определенным оборотам двигателя;

механические коробки надежнее и менее капризны в зимнее время, запуск автомобиля гораздо легче;

обслуживание и ремонт механики гораздо проще и дешевле.

С опытом вы можете использовать все возможности механической коробки передач. В частности, можно значительно экономить топливо, если применять езду накатом. Автоматические коробки не позволяют так ездить из-за особенностей конструкции.

Конечно, существуют и определенные минусы использования "механики", к которым можно отнести:

достаточно долгое привыкание к последовательности действий и нажатию педалей в начале движения, которое необходимо довести до автоматизма;

неопытные автовладельцы часто "сжигают" сцепление, "глохнут" на затяжных подъемах и светофорах;

Моторесурс механики несколько ниже за счет того, что нагрузки на двигатель более серьезны.

Что касается автоматической коробки передач, то несомненными достоинствами являются скорость освоения и комфорт при вождении даже у малоопытных водителей. Вы выбираете необходимый режим движения, после чего используются только две педали газа и тормоза.

Двигатель на таких авто имеет увеличенный моторесурс, поскольку он менее подвержен предельным нагрузкам. К недостаткам следует отнести больший расход масла и топлива, высокую стоимость обслуживания и ремонта.

Стоимость обучения вождению на "автомате" и "механике" существенно не отличается, поэтому выбор делает каждый учащийся самостоятельно. Если вы хотите быть максимально разносторонним и опытным водителем, лучше выбрать обучение на механике.

Как показывает практика, любой водитель, использующий механическую коробку передач, без проблем осваивает автомобили с автоматом. Поклонникам автоматических коробок, в свою очередь, бывает достаточно сложно пересесть на механику, требующую определенной отработки последовательности действий.

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