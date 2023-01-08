"Автомат" чи "механіка": на якому авто краще вчитися водінню новачкам

Перед будь-яким автомобілістом-початківцем постає безліч питань, починаючи від вивчення правил дорожнього руху і закінчуючи вниканням у необхідне обслуговування авто. Важливо вибрати не тільки сам автомобіль, а й розібратися з тим, який тип керування краще підійде саме для вас.

Механіка або автомат – це питання стало досить актуальним після того, як на вітчизняному ринку вдосталь з'явилися авто з автоматичною коробкою передач. Що вибрати – вирішує кожен новачок самостійно. Проте варто розповісти про плюси та мінуси кожного варіанту.

Сучасні автошколи завжди пропонують навчання як на автомобілях з автоматичною коробкою, так і на аналогах з механікою. У будь-якому випадку, вам необхідно зробити вибір між одним та іншим варіантом, який, природно, спрощується в тому випадку, якщо ви вже знаєте, на чому будете їздити в майбутньому або навіть придбали власний автомобіль. Якщо ви ще не визначилися з вибором, фахівці рекомендують звернути увагу на переваги кожного варіанту.

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До плюсів механіки можна віднести:

економія олії в будь-яких умовах експлуатації (механічній коробці потрібно 3-4 літри, "автомату" - 7-10 літрів);

розгін на механіці здійснюється набагато швидше, тому що автоматична коробка не дозволяє здійснити інтенсивне прискорення, контролюючи перемикання передач за певних оборотах двигуна;

механічні коробки надійніші і менш примхливі в зимовий час, запуск автомобіля набагато легше;

обслуговування та ремонт механіки набагато простіше і дешевше.

З досвідом ви зможете використати всі можливості механічної коробки передач. Зокрема, можна суттєво економити паливо, якщо застосовувати їзду накатом. Автоматичні коробки не дозволяють так їздити через особливості конструкції.

Звичайно, існують і певні мінуси використання "механіки", до яких можна віднести:

досить довге звикання до послідовності дій та натискання педалей на початку руху, яку необхідно довести до автоматизму;

недосвідчені автовласники часто "спалюють" зчеплення, "глухнуть" на затяжних підйомах та світлофорах;

моторесурс механіки дещо нижчий за рахунок того, що навантаження на двигун більш серйозні.

Що стосується автоматичної коробки передач, то безперечними плюсами є швидкість освоєння та комфорт при керуванні авто навіть у малодосвідчених водіїв. Ви вибираєте необхідний режим руху, після чого використовується лише дві педалі газу та гальма.

Двигун на таких авто має збільшений моторесурс, оскільки він менш схильний до граничних навантажень. До недоліків варто віднести більшу витрату олії та палива, високу вартість обслуговування та ремонту.

Вартість навчання водінню на "автоматі" та "механіці" істотно не відрізняється, тому вибір робить кожен учень самостійно. Якщо ви хочете бути максимально різнобічним та досвідченим водієм, краще вибрати навчання на механіці.

Як показує практика, будь-який водій, який використовує механічну коробку передач, без проблем "освоює" автомобілі з автоматом. Прихильникам автоматичних коробок, у свою чергу, буває досить складно пересісти на механіку, яка потребує певного відпрацювання послідовності дій.

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