Базовая общевойсковая подготовка: какие выплаты получают мобилизованные во время учебы

Лица, мобилизованные в связи с особым периодом или подписавшие контракт на прохождение военной службы без предварительного боевого опыта, обязательно проходят базовую общевойсковую подготовку. Такой курс проводится в специализированных обучающих центрах или батальонах.

Как сообщает Новости.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Василий Кисиль и Партнеры", базовая общевойсковая подготовка является формой начального обучения, позволяющего гражданам Украины получить военно-учетную специальность, а также необходимые знания и навыки для выполнения обязанностей по защите государства.

Подготовка организуется на полигонах, частях территориальной обороны или в учебных подразделениях. Минимальный срок такого обучения – полтора месяца. Закон запрещает направлять новобранцев в боевые подразделения до завершения этого курса или без предварительного боевого опыта. Если эта норма нарушена, командир несет за это персональную ответственность.

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В то же время, как объяснял начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, выплаты новобранцам во время учебы меньше, чем у тех, кто уже выполняет боевые задания. В частности, при прохождении базового курса выплата составляет около 20 тысяч гривен, а продолжительность подготовки варьируется от одного до трех месяцев — в зависимости от предыдущего уровня подготовки бойца.

После окончания обучения мобилизованные переходят на регулярное денежное довольствие, размер которого определяется в зависимости от того, где именно проходит служба и какие функции выполняет военнослужащий.

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