Базова загальновійськова підготовка: які виплати отримують мобілізовані під час навчання

Особи, які були мобілізовані у зв’язку з особливим періодом або підписали контракт на проходження військової служби без попереднього бойового досвіду, обов’язково проходять базову загальновійськову підготовку. Такий курс проводиться у спеціалізованих навчальних центрах або батальйонах.

Як повідомляє Новини.LIVE із посиланням на юридичну компанію "Василь Кісіль і Партнери", базова загальновійськова підготовка є формою початкового навчання, що дає змогу громадянам України здобути військово-облікову спеціальність, а також необхідні знання та навички для виконання обов’язку із захисту держави.

Підготовка організовується на полігонах, у частинах територіальної оборони або в навчальних підрозділах. Мінімальний термін такого навчання — півтора місяця. Закон забороняє направляти новобранців у бойові підрозділи до завершення цього курсу або без попереднього бойового досвіду. Якщо цю норму порушено, командир несе за це персональну відповідальність.

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Водночас, як пояснював начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, виплати новобранцям під час навчання є меншими, ніж у тих, хто вже виконує бойові завдання. Зокрема, під час проходження базового курсу виплата становить близько 20 тисяч гривень, а тривалість підготовки варіюється від одного до трьох місяців — залежно від попереднього рівня підготовки бійця.

Після завершення навчання мобілізовані переходять на регулярне грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від того, де саме проходить служба та які функції виконує військовослужбовець.

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