Бенедикту Камбербетчу угрожала компенсация за рабовладельческое прошлое его семьи на Барбадосе

Ни для кого не секрет, что предки актера Бенедикта Камбербетча владели рабами на плантации на карибском острове Барбадос в течение 1700-х и 1800-х годов. Но незадолго до Нового года британское издание The Telegraph сообщило, что актер, номинированный на "Оскар", и его семья столкнутся с претензиями от государств Карибского сообщества о возмещении ущерба. Новость о возможных претензиях Камбербетчу завирусилась в интернете.

В понедельник член комиссии по репарациям Карибского сообщества, цитируемый статьей Telegraph, объяснил позицию целевой группы на этой неделе и сказал, что в настоящее время она не требует от семьи Камбербетчей никаких репараций, сообщает Los Angeles Times.

"На сегодняшний день ни комиссия по репарациям Карибского сообщества, ни Барбадос официально не выдвинули претензии по возмещению европейской семьи", - написал Дэвид Комиссий, барбадосский политик, активист и член комиссии, в своей статье в Barbados Today. Он добавил, что целевой группе легче сосредоточиться на юридических лицах, таких как правительства или компании, а не на семье. Представитель Комиссии отметил, что его неправильно процитировали в статье Telegraph.

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Несмотря на это, идея требовать компенсацию от состоятельного киноактера, чья семья извлекла выгоду от рабства, вызвала много отзывов. Многие в Интернете указывали на иронию, по которой Камбербетч сыграл в роли реального рабовладельца Луизианы в фильме 2013 года "12 лет рабства".

Несмотря на то, что Камбербетчу не будут предъявляться претензии по возмещению, отчеты и онлайн-обсуждения появились на фоне продолжающихся движений по возмещению в Калифорнии, США и во всем мире. И это снова разожгло разговоры о том, кто должен платить.

Отметим, что в 1700-х годах седьмой прадед Камбербетча, Авраам Камбербетч, купил два больших имения в тогдашней британской колонии. Согласно отчету Daily Mail за 2014 год о поместье, это имущество будет превращено в сахарную плантацию – плантацию Клеленд, приносившую прибыль британской короне.

Согласно записям начала 1800-х годов на плантации семья Камбербетчей владела почти 300 рабами. Когда в 1833 году рабство было упразднено на большей части Британской империи, британское правительство компенсировало бывшим рабовладельцам их финансовые потери.

Пра-пра-пра-дед Камбербетча, Авраам Перри Камбербетч, получил 5388 британских фунтов стерлингов, что на сегодняшний день эквивалентно более 700 000 фунтов стерлингов или 900 000 долларов США.

Несмотря на то, что семья Камбербетчей больше не владеет имуществом, Камбербетч подтвердил свою семейную историю в интервью шотландской газете Scotsman в 2007 году. Актер рассказал, что его мать просила его не использовать свою фамилию в профессиональных делах, чтобы избежать исков о возмещении.

"В наших бывших карибских колониях много Камбербетчей", – сказал он, согласно отчету BuzzFeed за 2014 год, содержавшему отрывки из интервью 2007 года. "Когда их предки потеряли свои африканские имена, они называли себя в честь своих хозяев. В американских судах продолжаются дела о возмещении. Я привлек друзей к исследованию этого шрама в истории человечества, и я говорил с ними об этом. Интересен вопрос о том, насколько вы должны быть готовы искупить вину. Я имею в виду, что я не наживаюсь на страданиях – это не нацистские деньги".

Камбербетч снимался в нескольких фильмах о рабстве: сначала в фильме 2007 года "Удивительное благотворительность", где он играет бывшего премьер-министра Великобритании Уильяма Питта младшего, который благосклонно относится к отмене рабства, а затем в 2013 году владельца южных плантаций. Уильям Принс Форд в фильме "12 лет рабства", который получил Оскар 2014 за лучший фильм.

"Возможно, я пытался исправить ошибку", - сказал Камбербетч в интервью 2007 года, имея в виду свою игру в "Удивительном благотворении".

Напомним, Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, сыгравшие в фильме "Ромео и Джульетта" 1968 года, подали в суд на Paramount из-за обнаженной сцены в ленте. По словам актеров, режиссер обманул их, когда пообещал, что в интимной сцене не будет видно их раздетых тел.

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