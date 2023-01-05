Бенедикту Камбербетчу загрожувала компенсація за рабовласницьке минуле його родини на Барбадосі

Ні для кого не секрет, що предки актора Бенедикта Камбербетча володіли рабами на плантації на карибському острові Барбадос протягом 1700-х і 1800-х років. Але незадовго до Нового року британське видання The Telegraph повідомило , що актор, номінований на "Оскар", і його родина зіткнуться з претензіями від держав Карибського співтовариства про відшкодування збитків. Новина про можливі претензії Камбербетчу завірусилася в інтернеті .

У понеділок член комісії з репарацій Карибського співтовариства, якого цитує стаття Telegraph, пояснив позицію цільової групи цього тижня і сказав, що наразі вона не вимагає від сім’ї Камбербетчів жодних репарацій, повідомляє Los Angeles Times.

"На сьогоднішній день ані комісія з репарацій Карибського співтовариства, ані Барбадос офіційно не висунули претензії щодо відшкодування європейській сім’ї", – написав Девід Комісій, барбадоський політик, активіст і член комісії, у своїй статті в Barbados Today . Він додав, що цільовій групі легше зосередитися на юридичних особах, таких як уряди чи компанії, а не на родині. Представник Комісії зазначив, що його неправильно процитували в статті Telegraph.

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Незважаючи на це, ідея вимагати компенсацію від заможного кіноактора, чия сім’я отримала вигоду від рабства, викликала багато відгуків. Багато хто в Інтернеті вказував на іронію, за якою Камбербетч зіграв в ролі реального рабовласника Луїзіани у фільмі 2013 року "12 років рабства".

Незважаючи на те, що Камбербетчу не пред’являтимуться претензії щодо відшкодування, звіти та онлайн-обговорення з’явилися на тлі триваючих рухів щодо відшкодування у Каліфорнії , США та по всьому світу. І це знову розпалило розмови про те, хто має платити.

Зазначимо, у 1700-х роках сьомий прадід Камбербетча, Авраам Камбербетч, купив два великі маєтки в тодішній британській колонії. Відповідно до звіту Daily Mail за 2014 рік про маєток, це майно буде перетворено на цукрову плантацію – плантацію Клеленд, яка приносила прибуток британській короні.

Відповідно до записів початку 1800-х років на плантації сім’я Камбербетчів володіла майже 300 рабами. Коли в 1833 році рабство було скасовано на більшій частині Британської імперії, британський уряд компенсував колишнім рабовласникам їхні фінансові втрати.

Пра-пра-пра-дід Камбербетча, Авраам Перрі Камбербетч, отримав 5388 британських фунтів стерлінгів, що на сьогоднішній день еквівалентно понад 700 000 фунтів стерлінгів, або 900 000 доларів США.

Незважаючи на те, що сім'я Камбербетчів більше не володіє майном, Камбербетч підтвердив свою сімейну історію в інтерв'ю шотландській газеті Scotsman у 2007 році. Актор розповів що його мати просила його не використовувати своє прізвище в професійних справах, щоб уникнути позовів про відшкодування.

"У наших колишніх карибських колоніях багато Камбербетчів", – сказав він, згідно зі звітом BuzzFeed за 2014 рік, який містив уривки з інтерв’ю 2007 року. "Коли їхні предки втратили свої африканські імена, вони називали себе на честь своїх господарів. В американських судах тривають справи про відшкодування. Я залучив друзів до дослідження цього шраму в історії людства, і я говорив з ними про це. Цікавим є питання про те, наскільки ви повинні бути готові спокутувати провину. Я маю на увазі, що я не наживаюся на стражданнях – це не нацистські гроші".

Камбербетч знімався в кількох фільмах про рабство: спочатку у фільмі 2007 року "Дивовижне добродійство", де він грає колишнього прем’єр-міністра Великобританії Вільяма Пітта молодшого, який прихильно ставиться до скасування рабства, а потім у 2013 році власника південних плантацій і рабовласника, Вільям Принс Форд у фільмі "12 років рабства", який отримав Оскар 2014 року за найкращий фільм.

"Можливо, я намагався виправити помилку", – сказав Камбербетч в інтерв'ю 2007 року, маючи на увазі свою гру в "Дивовижному добродійстві".

Нагадаємо, Олівія Хассі та Леонард Уайтінг, які зіграли у фільмі "Ромео і Джульєтта" 1968 року, подали до суду на Paramount через оголену сцену у стрічці. За словами акторів, режисер ошукав їх, коли пообіцяв, що в інтимній сцені не буде видно їх роздягнених тіл.

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