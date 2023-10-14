Бесплатное блюдо: как приготовить чипсы из 'отходов'

Кожицу из картофеля обычно выбрасывают, когда чистят овощ. Однако для нее очень эффективное использование.

Из кожуры можно приготовить чипсы. Для этого нужно только его хорошо вымыть, смочить растительным маслом и посолить.

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На четыре порции этой закуски понадобится кожура из шести-семи картофелин, 300 мл масла и столовая ложка морской соли. По желанию можно добавить ложку молотого перца чили или паприки.

Как готовить чипсы из картофельных шкурок.

Первый способ

Промытые картофельные шкурки просушите. Масло нагрейте в большом сотейнике с толстым дном. Жарьте кожуры в масле как картофель-фри, до готовности.

Второй способ

Картофельную шкурку помойте и просушите. В глубокой миске смешайте картофельную шелуху с маслом и солью. Добавьте по желанию излюбленные приправы.

Возьмите противень, а духовку поставьте греться на 180 градусов. Высыпьте заготовку из кожуры на противень и поставьте в духовку на 20 минут. Затем перемешайте картофельные шкурки и сверните в духовку еще на 10 минут.

Когда они приготовятся, выложите на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишнее масло. Попробуйте, как только картофельные чипсы запечься, вытащить их и посыпать тертым сыром или мелко порезанной зеленью.

Ранее диетологи дали советы, какие овощи не нужно очищать от кожуры, поскольку они имеют больше пользы, чем сам овощ.

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