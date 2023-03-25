Безопасные для кошек: какие комнатные растения не навредят четырехлапым

Владельцы домашних животных нередко вынуждены ограничивать себя в выращивании комнатных растений. Коты любят грызть листья растений, которые часто бывают ядовитыми.

Впрочем, существует ряд комнатных растений, не вредящих домашним животным. Такие вазоны можно выращивать дома без страха навредить четырехлапому любимцу.

Пальма арека

Растение арека легко заменит опасные для домашних животных саговые пальмы. Взрослое растение может произрастать от полутора до трех метров. Она любит влагу и прямые солнечные лучи. Пальма арека хорошо очищает воздух от токсичных соединений ацетона, толуола и ксилола.

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Аспидистра

Этот цветок с широкими и гладкими зелеными листьями произрастает до средних размеров, отлично справляется с нерегулярным поливом, перепадами температур, запыленностью в доме и т.д.

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Бокарнея (нолина)

Это растение называют также "лошадиный хвост" (за форму кроны) или "слоновая нога" (из-за бутылочной формы стебля). Бокарнея устойчива к засухе, любит яркий рассеянный свет и нуждается в обильном, но не слишком частом поливе.

Маранта

Маранта, любит тепло и обилие рассеянного солнечного света. Цветок хорошо чувствует себя в условиях повышенной влажности, поэтому его рекомендуется опрыскивать из пульверизатора и обильно поливать летом. Даже если кот съест один или несколько пестрых листьев, вероятность развития расстройств пищеварения крайне мала.

Плектрантус

Плектрантус, или шпороцветник, предпочитает жить в полутени или под рассеянным солнечным светом. Растение любит частый и обильный полив, а в жаркие дни поблагодарит привлекательный внешний вид за опрыскивание или дополнительное увлажнение.

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Сенполия

Сенполии называют также узамбарской фиалкой. Это растение цветет почти круглый год, а при хорошем освещении продолжает расти даже в холодное время года. Фиалка предпочитает жить в постоянно увлажненной почве и любит высокую влажность воздуха.

Эхеверия

Эхеверия – суккулент, безопасный для животных. Этот цветок называют также каменной розой. Эхеверия любит рассеянный яркий свет и систематический полив. От интенсивности освещения часто зависит расцветка цветка.

Раньше мы писали, почему коты любят спать в ногах своего хозяина и как отучить кота грызы провода.

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