Бойцы 59 бригады отбили штурм оккупантов на Красногоровку: минус 39 единиц техники, 28 дронов и более 200 военных (видео)

Воины из 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на Покровском направлении помешали врагу совершить массированный штурм на Красногоровку.

Для штурма враг применил значительное количество бронированной техники, беспилотников и живой силы. В результате мощного сопротивления со стороны украинских бойцов враг потерял 39 единиц бронетехники и 28 БпЛА разного типа. Еще 206 оккупантов стали двухсотыми.

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На Facebook-странице 59-й ОМПБр опубликовано видео отражение штурма.

"Выходные прошли даром… но для россиян. Как бы мос**ли не старались штурмовать, однако бойцы 59 ОМПБр, как настоящие хищники, отстаивают свой дом. Итак, подразделениями бригады были уничтожена и повреждена российская техника, а именно 39 от техники (танк Т72, БМП, МТЛБ и др.) и 28 ед. БпЛА разного типа (Ланцет, Мавик, FPV). Ну и, как бонус, степные хищники ликвидировали 206 ед. личного состава противника", – говорится в описании к видео.

Напомним, на днях украинские пограничники на Харьковском направлении дроном поразили пушку-гаубицу оккупантов. FPV-дрон пограничников повредил российскую 122-мм пушку-гаубицу "Д-30".

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