Бійці 59 бригади відбили штурм окупантів на Красногорівку: мінус 39 одиниць техніки, 28 дронів та понад 200 військових (відео)

Воїни з 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на Покровському напрямку завадили ворогу здійснити масований штурм на Красногорівку.

Для штурму ворог застосував значну кількість броньованої техніки, безпілотників та живої сили. Унаслідок потужного спротиву з боку українських бійців ворог втратив 39 одиниць бронетехніки та 28 БпЛА різного типу. Ще 206 окупантів стали двохсотими.

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На Фейсбук-сторінці 59-ї ОМПБр опубліковано відео відбиття штурму.

"Вихідні пройшли дарма… але для росіян. Як би мос**лі не старались штурмувати, проте бійці 59 ОМПБр, як справжні хижаки, відстоюють свій дім. Отож, підрозділами бригади було знищено та пошкоджено російської техніки, а саме 39 од техніки (танк Т72, БМП, МТЛБ та ін.) та 28 одиниць БпЛА різного типу (Ланцет, Мавік, FPV). Ну і, як бонус, степові хижаки ліквідували 206 од особового складу противника", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, днями українські прикордонники на Харківському напрямку дроном уразили гармату-гаубицю окупантів. FPV-дрон прикордонників пошкодив російську 122-мм гармату-гаубицю "Д-30".

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