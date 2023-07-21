Бойцы из тактической группы 'Адам' точным ударом FPV-дрона уничтожили танк россиян (видео)

Бойцы Сводной тактической группы "Адам" показали работу FPV-дрона по российской военной технике, которая заблудилась на украинских землях. Беспилотник указал место россиянам, ехавшим танком среди поля.

Видео своей филигранной работы бойцы группы "Адам" показали в Фейсбуке.

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"Танк надеялся поработать по нашим позициям, но после попадания дроном-камикадзе пилотной группой ТГр Адам был вынужден тушить пожар и срочно начинать отрицательное наступление", – говорится в описании этого видео.

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Отмечается, что работала пилотная группа в составе Yeti, Пилота и Мавпы, а "подсвечивали" пилоты 3 ОШБр.

Напомним, воины из 228-го батальона 127-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ выследили из дрона россиян, на восточном направлении фронта обустраивали бетонные препятствия, которые они называют "зубы дракона".

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