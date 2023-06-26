Болезненно ревнивы: названы знаки зодиака, которые будут мучить партнеров подозрениями

Некоторые считают, что ревность способствует любви. Это добавляет немного "пикантности" в отношения, но все же иногда партнеры в своих подозрениях могут переходить все грани, что приведет к скандалам. По словам астрологов, самыми ревнивыми являются три знаки зодиака.

Рак

Раки мечтают о большой любви – они хотели бы встретить того особенного человека, с которым проведут всю свою жизнь. Уроженцы знака не скрывают, что ищут только серьезных отношений. Однако сначала не показывают, насколько сильно они могут ревновать. Они злятся из-за разговоров партнера с друзьями, коллегами или даже членами семьи и требуют объяснений. Могут манипулировать и не остановятся ни перед чем, чтобы избавиться от "конкурентов" и быть самыми важными.

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Лев

Люди, рожденные под этим знаком, харизматичны, сильны и решительны. Они не влюбляются легко, а ищут подходящего партнера, в котором видят потенциал. В фазе ухаживания они ценят конкуренцию – если кандидат успешен, значит, он ценен, и Львам есть за что бороться. Однако уроженцы знака настоящие собственники, которые постоянно будут устраивать сцены ревности, даже если никакого повода и не было.

Водолей

Водолеи являются открытыми, независимыми и раскрепощенными. Свобода для них – высшая ценность, они с удовольствием расскажут о своем стремлении сохранить личное пространство, но… Это не относится к их партнерам. Как только Водолей по-настоящему влюбляется, он хочет проводить каждую минуту со своим избранником или избранницей. И начинает подозревать партнера в неверности, поводов для скандалов на фоне ревности будет предостаточно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.