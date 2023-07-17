'Брэдли снова спас нам жизнь: Олег Сенцов по возвращении на фронт снова попал под обстрел (фото)

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов попал под артиллерийский обстрел на фронте и получил ранения. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте, рассказав детали об инциденте.

Сенцов отметил, что только на первом боевом выходе по возвращении на фронт он вместе с другими бойцами попал под артиллерийский обстрел во время десантирования. В своем сообщении он также похвастался, что спас его жизнь боевой бронетранспортер Bradley.

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В результате обстрела ранения получили трое бойцов, в основном вследствие обломков. Сенцов отметил, что его лицо пострадало, но врачи из Запорожья, где он получает медицинскую помощь, делают все возможное для его восстановления. Он также добавил, что состояние других пострадавших бойцов стабильное и они получают качественную медицинскую помощь.

Боевая машина пехоты Bradley – это гусеничная бронированная машина, предназначенная для транспортировки пехоты на поле боя и оказания ей огневой поддержки. Она была разработана в США в 1970-х годах.

Bradley вооружен 25-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и противотанковым ракетным комплексом. У него броня, которая защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия и осколков.

Bradley может перевозить до восьми пехотинцев. Он обладает двигателем мощностью 750 лошадиных сил и может развивать максимальную скорость до 66 километров в час.

Вот некоторые характеристики БМП Bradley:

Масса: 27 тонн

Длина: 7,3 метров

Ширина: 3,1 метров

Высота: 2,7 метров

Экипаж: 3 человека

Пассажиры: 8 человек

Вооружение: 25-мм пушка, 7,62-мм пулемет, противотанковый ракетный комплекс

Дальность стрельбы: 2,5 километра (пушка), 4,5 километра (ракеты)

Максимальная скорость: 66 километров в час

Запас хода: 480 км

Напомним, Олег Сенцов является известным украинским режиссером, удерживаемым в плену в России в течение пяти лет. Он признан политическим заключенным, и он стал символом сопротивления против российской агрессии. С самого начала полномасштабного российского вторжения Сенцов воюет в рядах ВСУ. Неделю назад он получил контузию во время вражеских обстрелов.

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