Бригада 'Гарт' превратила автомобиль оккупантов в металлолом (эффектное видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Волчанском направлении.

Бойцы бригады "Гарт" дроном попали в автомобиль оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"FPV-дрон пограничников бригады "Гарт" превратил автомобиль оккупантов в металлолом", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы направляют ударный дрон на автомобиль российских захватчиков. Точное время и место уничтожения автомобиля оккупантов не сообщается из соображений безопасности. Количество ликвидированных захватчиков не указано.

Напомним, ночью 11 июля сразу несколько регионов россии были атакованы дронами. БПЛА долетели до подмосковного Ступино.

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