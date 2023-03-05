Будет еще более полезным: какой простой ингредиент следует добавить к винегрету

Винегрет такое блюдо, которое можно есть каждый день, особенно во время поста. Но чтобы он не "приелся", можно комбинировать некоторые продукты. К примеру, вместо горошка использовать нут.

Винегрет станет еще более полезным и вкусным, если добавить к нему яблоки. А еще можно часть салата отсыпать и добавить в него консервированную кукурузу.

Читайте также: Рецепт винегрета от Клопотенко: повар посоветовал не варить овощи

Делимся рецептом винегрета с яблоками. Подготовьте следующие ингредиенты:

Свекла (большая) – две штуки

Яблоко кисло-сладкое – две штуки

Морковь – две штуки

Картошка – две штуки

Видео дня

Огурец маринованный или соленый – 2 шт.

Лук зеленый – пол пучка

Горчица – 0,5 ч. л.

Соль и перец черный молотый по желанию

Масло подсолнечное – 3 ст. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Как приготовить

Картошку, свеклу и морковь, не очищая от кожуры, отварить и остудить. Свекла варится около 50-60 минут, картофель и морковь – 25-30 минут.

Отварные овощи очистить.

Свеклу порезать маленькими кубиками, выложить в миску, влить часть подсолнечного масла, перемешать.

Очистите и нарежьте кубиками морковь и картофель, высыпьте до свеклы.

Затем нарежьте соленые или маринованные огурцы, добавьте в салат. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком и добавьте в миску с нарезанными овощами.

Зеленый лук хорошо промойте, просушите и нашинкуйте, всыпьте в миску с салатом. Добавьте соль, перец и горчицу. Затем заправьте растительным маслом и хорошо перемешайте.

Ранее мы писали о 8 ошибках, портящих отбивные во время приготовления, делая их похожими на резиновую подошву.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!