Будьте внимательны: украинцам массово приходят неправильные счета за свет - что делать
Для многих украинцев ежемесячная оплата за электроэнергию превращается в серьезную проблему. В платежках все чаще появляются некорректные суммы.
По данным специалистов АО "Винницаоблэнерго", только в течение первого квартала 2025 года было зарегистрировано более 3700 жалоб, связанных с неправильными начислениями. Об этом пишет сайт "Экономические новости".
Основная причина некорректных начислений – потребители часто не успевают или забывают вовремя подать актуальные показатели счетчика. В таких случаях расчет производится по среднесуточному потреблению, которое нередко не соответствует реальным расходам. Также иногда возникают ошибки из-за человеческого фактора или технических сбоев при считывании данных.
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После получения счета необходимо сразу сверить его с показателями счетчика. Если обнаружено несоответствие, следует как можно быстрее обратиться к оператору системы распределения или поставщику электроэнергии и передать точные данные. Это предусмотрено положениями Кодекса коммерческого учета электрической энергии.
Чтобы избежать трудностей в будущем:
- регулярно ежемесячно передавайте показатели счетчика в установленный период;
- присылайте данные с 28 числа текущего месяца до 3 числа следующего включительно;
- для личного контроля сохраняйте фото счетчика или записывайте данные вручную.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько будет стоить свет с 1 сентября.
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