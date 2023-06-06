Будут держаться весь день: как правильно наносить духи

Чтобы духи держались дольше, необходимо соблюдать ряд правил: от нанесения до хранения. Как правильно пользоваться парфюмерией расскажет UaPortal.

Обычно духи мало держатся из-за неправильного нанесения. Распылив их на кожу, не растирайте их, так они быстро выветриваются. Наносите духи на кожу и дождитесь их высыхания. Также, можно брызнуть духами и зайти в ароматное облако.

Главный секрет стойкости духов – их оригинальность. Поэтому важно уметь отличать настоящий продукт от подделки.

Читайте информацию на упаковке

Обратите внимание на дату изготовления аромата, срок годности и состав. На коробке с подделкой такой информации обычно не будет.

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Картон

Внутри коробки с оригинальными духами есть картонный каркас белого цвета.

Штрих-код

Он должен совпадать со штрих-кодом страны, изготовившей духи.

Батч-код

На дне оригинального флакона есть номер, состоящий из нескольких цифр или цифр и букв. Этот же номер должен быть и на упаковке.

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