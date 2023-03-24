Будут купаться в деньгах: два знака зодиака могут разбогатеть до конца 2023 года

Период до конца 2023 года будет благоприятным в финансовом плане для двух уроженцев зодиакального круга – перед ними откроются новые возможности. Некоторые совершат карьерный рывок, другие решатся сменить сферу деятельности и умножат свои доходы в разы.

По словам астрологов, в списке счастливчиков Овны и Львы. Удача будет на их стороне, а интуиция подскажет правильные ответы на волнующие вопросы.

Овен

Уроженцы этого знака зодиака, которые в 2022 году пережили не лучшее время, будут наслаждаться "белой полосой" сполна. Они получат очень перспективное предложение по работе, которое сулит им карьерный рост и новые возможности. Деньги будут сами идти в руки Овнов, у них также появится дополнительный источник дохода.

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Однако тратить все деньги, даже если они дались очень легко, не стоит. Уроженцам знака стоит позаботиться о завтрашнем дне и отложить крупную сумму. Удачным будет год Черного Водяного Кролика и для крупных приобретений – покупки недвижимости или авто. Овны смогут это себе позволить.

Лев

Львы до конца 2023 года не только рассчитаются с теми долгами, которые накопились в течение длительного времени, но и выйдут на уровень финансового достатка, к которому давно стремились. Их жизнь может изменить одна случайная встреча – старые знакомые предложат попробовать себя в новой сфере, а то и организовать небольшой бизнес.

Звезды сулят, что доходы Львов будут только расти, так что они смогут побаловать себя и своих близких дорогими подарками. Не стоит забывать и об отдыхе – в 2023 году уроженцы знака будут много трудиться, и чтобы не потерять силы и мотивацию, нужно взять хотя бы краткосрочный отпуск. Путешествие подарит много ярких эмоций и подтолкнет к покорению новых вершин.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.