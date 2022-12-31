Бывшая невестка Ющенко похвасталась отдыхом в Куршевеле во время войны в Украине (видео)

Сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой, а также бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Юшенко Лиза оказалась на отдыхе в Куршевеле. В отличие от ее старшей сестры, всячески поддерживающей Украину в кровавом противостоянии россии, Ющенко только постится фрагменты своей прекрасной мирной жизни.

Кадры счастливой Елизаветы с ее закрытой страницы Instagram разлетелись по сети. Еще 28 декабря Ющенко опубликовала в фото в лыжной экипировке, указав локацию: горнолыжный курорт "Куршевель 1850". Он расположен во французских Альпах.

Видео дня

А сейчас Лиза поделилась видео с посиделок в одном из самых дорогих ресторанов курорта. Это было застолье на свежем воздухе в ресторане La Folie Douce Méribel. По комментариям из сети известно, что салат Цезарь здесь стоит 35 евро, а бутылка шампанского Cristal 800 евро. Гостей заведения развлекала певица, одетая не очень по погоде, которая пела и танцевала прямо на столе в длинном серебристом платье. На видео видно, как все присутствующие, включая Елизавету, Ющенко развлекаются, радуются и аплодируют артистке.

Напомним, недавно российскому пропагандисту Дмитрию Рогозину ранило ягодицы во время празднования дня рождения в оккупированном Донецке. Юморист Юрий Великий высмеял пропагандиста и остроумно посмеялся над ним.

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