Сестра української телеведучої Маші Єфросиніної, а також колишня невістка екс-президента України Віктора Юшенка Ліза, опинилася на відпочинку в Куршевелі. На відміну від її старшої сестри, яка всіляко підтримує Україну у кривавому протистоянні росії, Ющенко лише постить фрагменти свого прекрасного мирного життя.

Кадри щасливої Єлизавети з її закритої сторінки Instagram розлетілися мережею. Ще 28 грудня Ющенко опублікувала в фото в лижному екіпіруванні, вказавши локацію: гірськолижний курорт "Куршевель 1850". Він розташований у французьких Альпах.

Відео дня

А нині Ліза поділилася відео з посиденьок в одному з найдорожчих ресторанів курорту. Це було застілля на свіжому повітрі в ресторані La Folie Douce Méribel. За коментарями з мережі відомо, що салат Цезар тут коштує 35 євро, а пляшка шампанського Cristal 800 євро. Гостей закладу розважала співачка, одягнена не дуже за погодою, яка співала і танцювала прямо на столі у довгій сріблястій сукні. На відео видно, як всі присутні, включно з Єлизаветою Ющенко розважаються, радіють та аплодують артистці.

Нагадаємо, нещодавно російському пропагандисту Дмитру Рогозіну поранило сідниці під час святкування дня народження в окупованому Донецьку. Гуморист Юрій Великий висміяв пропагандиста та дотепно покепкував з нього.

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