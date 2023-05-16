Бюджетно и сытно: рецепт любимого блюда Ивана Франка – засыпанной капусты

Это блюдо происходит с Запада Украины. Его подавали на свадьбу и праздничный стол. Классический вариант засыпанной капусты обязательно содержит пшено. Это блюдо очень любил известный писатель Иван Франко.

Ингредиенты:

– свежая капуста – 400 г;

– квашеная капуста – 200 г;

– пшено - 200 г;

– морковь – 1 шт.;

– масло;

– соль – по вкусу;

– черный молотый перец – по вкусу;

– душистый перец горошком - 2-3 шт.

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Способ приготовления:

1. Измельчите и тушите капусту 5 минут на сковороде с растительным маслом. Добавьте квашеную капусту и потушите еще 5 минут. Посолите и добавьте перец.

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2. Морковь натрите и выложите в форму для запекания, добавив душистый перец.

3. К капусте добавьте пшено и перемешайте. Массу выложите на морковь, добавьте немного воды и 2 ст. л. растительного масла и отправьте в духовку на час при 160°С под закрытой крышкой.

4. Подавайте капусту с брынзой и мясными шкварками.

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