Бюджетно и сытно: рецепт любимого блюда Ивана Франка – засыпанной капусты
Это блюдо происходит с Запада Украины. Его подавали на свадьбу и праздничный стол. Классический вариант засыпанной капусты обязательно содержит пшено. Это блюдо очень любил известный писатель Иван Франко.
Ингредиенты:
– свежая капуста – 400 г;
– квашеная капуста – 200 г;
– пшено - 200 г;
– морковь – 1 шт.;
– масло;
– соль – по вкусу;
– черный молотый перец – по вкусу;
– душистый перец горошком - 2-3 шт.
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Способ приготовления:
1. Измельчите и тушите капусту 5 минут на сковороде с растительным маслом. Добавьте квашеную капусту и потушите еще 5 минут. Посолите и добавьте перец.
2. Морковь натрите и выложите в форму для запекания, добавив душистый перец.
3. К капусте добавьте пшено и перемешайте. Массу выложите на морковь, добавьте немного воды и 2 ст. л. растительного масла и отправьте в духовку на час при 160°С под закрытой крышкой.
4. Подавайте капусту с брынзой и мясными шкварками.
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