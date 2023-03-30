Чашки будут как новые: как быстро удалить пятна от кофе и чая

Отмывание чашек от пятен от чая и кофе – задача, которая может вызвать трудности для многих людей. Обычно эти пятна бывают достаточно устойчивыми, поэтому удалить их из любимой кружки не всегда просто. Но, к счастью, существуют способы, позволяющие сделать это даже без использования химических средств.

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С помощью продуктов, которые всегда есть в вашей кухне, можно вернуть своей посуде идеальный внешний вид. Об этом пишет santeplus. Чтобы отмыть чашку от пятен от чая и кофе, вам понадобится: пищевая сода, уксус, немного воды и соль.

Чтобы отмыть чашки от налета:

Вымойте чашку средством, которое вы обычно используете. Затем хорошо высушите и обязательно удалите прилипшую к поверхности грязь; Сделайте пасту из равных частей пищевой соды и воды. Затем добавьте такое же количество уксуса и соли; Промойте грязные участки чашки и нанесите пасту. Используйте мягкую тряпку, чтобы нанести средство и протирайте поверхность, пока следы не исчезнут; После удаления пятен из кружки, снова вымойте ее, чтобы удалить смесь, и все готово.

Таким образом использование этих простых кухонных средств поможет вам легко отмыть чашку от пятен от чая и кофе и вернуть ей идеальный внешний вид.

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