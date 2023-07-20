Чем обработать абрикос для большого урожая: советы садоводов

Абрикосы не нуждаются в частой подкормке, но для обильного урожая вкусных и сладких плодов важно правильно ухаживать за деревьями в течение года. Как бороться с болезнями и ухаживать за абрикосами подскажет UaPortal.

Монилиоз – это наиболее опасное заболевание для абрикосовых деревьев, которое может быстро распространиться на цветки, ствол и ветки. Чтобы предотвратить полное поражение дерева, необходимо вовремя удалить пораженные ветки и сжечь их. Обрезку дерева можно производить не только весной, но и летом.

Чтобы избежать заболевания, следует регулярно обрабатывать деревья. Используйте препараты, содержащие фунгициды – химические вещества, борющиеся с болезнями растений. Для этого подойдут растворы "Хорус", "Микосан-В" или 1%-ная бордоская смесь.

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Перед обработкой внимательно следуйте инструкциям и разведите препарат по пропорциям.

Рекомендуется обработка весной после цветения, один или два раза летом и после сбора урожая. Это поможет оградить деревья от вредителей.

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Также можно сделать бордосскую смесь самостоятельно, она будет бороться с такими болезнями, как плодовая гниль, парша яблони и груши, антракноз, фитофтороз у помидоров и огурцов, медь винограда и пятнистости косточковых культур.

Для этого вам понадобится медный купорос и известковое молочко как основные компоненты средства. Чтобы получить 10 литров бордосской жидкости с концентрацией 1%, вам понадобится взять два сосуда – стеклянные, керамические или деревянные – и налить в каждый по 5 литров воды. В первый сосуд растворите 100 граммов медного купороса, а во второй — 100 граммов свежей гашеной извести.

Затем осторожно слейте раствор медного купороса в известковом молочке. Важно не разбавлять водой, поскольку это может снизить эффективность средства.

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