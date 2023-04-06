Чем удобрять яблоню, чтобы получить богатый урожай: советы дачников

Для того чтобы давать хороший урожай, яблоня нуждается в удобрениях. Правильный уход и прикормка фруктового дерева позволит улучшить урожайность.

Опытные огородники имеют свои секреты и советы по поводу того, чем именно следует удобрять яблони. Несмотря на неприхотливость этого дерева, удобрения следует подбирать ответственно.

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Для хорошего урожая можно использовать сочетание следующих компонентов:

навоз и перегной;

птичий помет;

компост;

аммиачная селитра;

карбамид;

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мочевина;

суперфосфаты;

сульфат калия;

зола;

микроудобрения (бор, марганец, молибден);

бактериальные удобрения.

Следует учитывать, что азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина) нужно вносить за 2-3 недели до цветения. Опытные дачники в основном делают это в апреле.

А уже в мае следует вносить суперфосфат или золу. Фосфорные и калийные удобрения следует оставлять на осень. Это помогает улучшить вкусовые свойства урожая.

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