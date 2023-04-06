Чим удобряти яблуню, щоб отримати багатий врожай: поради дачників

Для того, щоб давати гарний врожай, яблуня потребує добрив. Правильний догляд та підгодовування фруктового дерева дозволить покращити врожайність.

Досвідченні городники мають свої секрети та поради щодо того, чим саме варто удобряти яблуні. Попри невибагливість цього дерева, добрива варто підбирати відповідально.

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Для гарного врожаю можна використовувати поєднання таких компонентів:

гній та перегній;

пташиний послід;

компост;

аміачна селітра;

карбамід;

сечовина;

суперфосфати;

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сульфат калію;

зола;

мікродобрива (бор, марганець, молібден);

бактеріальні добрива.

Варто враховувати, що азотні добрива (аміачна селітра, сечовина) потрібно вносити за 2-3 тижні до цвітіння. Досвідченні дачники переважно роблять це у квітні.

А вже у травні варто вносити суперфосфат або золу. Фосфорні та калійні добрива треба залишати на осінь. Це допомагає покращити смакові властивості врожаю.

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