Черный, серый и фиолетовый: шесть цветов, приносящих неудачи

мира. По поверьям некоторые цвета могут оказать негативное влияние на нашу жизнь, поэтому следует знать, как их использовать осторожно.

Об этом пишет Радиотрек.

Черный

Черный цвет ассоциируется со смертью и траурой, поэтому одежда в таком оттенке может привести к появлению негативных эмоций. Следует избегать черной одежды на свадьбах и других радостных событиях, а также в повседневной жизни, чтобы не привлекать негативную энергию.

Серый

Серый цвет может создавать ощущение скуки и вялости. Рекомендуется избегать тотала серого образа, особенно в дни, когда нужно быть энергичными и вдохновенными.

Бежевый

Бежевый цвет часто воспринимается как нейтральный и невнятный. Важно оставлять место для более ярких цветов в гардеробе, поскольку бежевый может отрицательно влиять на настроение и восприятие.

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Белый

Белый цвет, хоть и ассоциируется с чистотой, не всегда соответствует ситуации. Его следует применять осторожно, избегать важных торжеств и похорон и использовать только в особых случаях. В некоторых странах белый – цвет смерти.

Зеленый

Зеленый цвет иногда воспринимается как символ ревности и зависти. Поэтому следует осторожничать с его использованием на свиданиях и при знакомстве с родителями жениха.

Фиолетовый

Этот цвет иногда связывается с меланхолией и отрицательными эмоциями. К фиолетовому образу добавляйте яркие акценты, чтобы избежать чувства уныния.

Также этот цвет может вызвать неоднозначные ощущения, этот момент следует четко учитывать.

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