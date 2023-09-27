Чорний, сірий та фіолетовий: шість кольорів, які приносять невдачі

світу. За повір’ями деякі кольори можуть мати негативний вплив на наше життя, тому варто знати, як їх використовувати обережно.

Про це пише Радіотрек.

Чорний

Чорний колір асоціюється зі смертю і жалобою, тому одяг у такому відтінку може призвести до появи негативних емоцій. Варто уникати чорного одягу на весіллях і інших радісних подіях, а також у повсякденному житті, щоб не привертати негативну енергію.

Сірий

Сірий колір може створювати відчуття нудьги і млявості. Рекомендується уникати тотал сірого образу, особливо в дні, коли потрібно бути енергійними і натхненними.

Бежевий

Бежевий колір часто сприймається як нейтральний і невиразний. Важливо залишати місце для більш яскравих кольорів у гардеробі, оскільки бежевий може негативно впливати на настрій і сприйняття.

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Білий

Білий колір, хоч і асоціюється з чистотою, не завжди відповідає ситуації. Його варто застосовувати обережно, уникати на важливих урочистостях та похоронах та використовувати лише в особливих випадках. У деяких країнах, білий – колір смерті.

Зелений

Зелений колір іноді сприймається як символ ревнощів і заздрощів. Тому варто бути обережними з його використанням на побаченнях та при знайомстві з батьками нареченого.

Фіолетовий

Цей колір іноді пов’язують із меланхолією та негативними емоціями. До фіолетового образу додавайте яскраві акценти, щоб уникнути почуття зневіри.

Також цей колір може викликати неоднозначні відчуття, цей момент слід чітко враховувати.

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