Четыре неожиданных способа, как использовать решетку духовки (фото)

В основном решетку в духовке используется как подставка под блюда в определенных емкостях. Задумывались ли вы о совершенно ином предназначении этой части прибора?

Оказывается, что решетка достаточно многофункциональна и может даже заменить тостер. Об этом и других функциях рассказало издание Sante+.

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Решетки для духовки – это не только опоры для ваших листов для выпечки или форм для макаронных изделий. Ее можно использовать вот так:

1. Решетка заменит тостер.

Возьмите немного сэндвичного хлеба, поставьте противень немного ниже решетки и накройте его пергаментной бумагой, а затем вставьте ломтики хлеба между промежутками решетки.

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Ломтики хлеба нужно держать вертикально. Нагрейте духовку и через 20 минут достаньте настоящие хорошо прокаленные тосты.

2. Решетка для жарки куриных бедер.

Куриные бедра очень просто приготовить с помощью решетки, чтобы они стали румяными равномерно со всех сторон. Для этого повесьте бедрышки между промежутками решеток, замариновав их любимыми специями. Не забывайте поставить под низ противень или сразу гарнир, как картофель или овощи. Они станут вкуснее, если жир с бедер будет стекать на них.

3. Домашний шашлык.

Теперь барбекю можно устраивать в любую погоду или даже в квартире. Ведь для приготовления шашлыка вам решетка, которая используйте вместо шампуров. Просто на нее положите замаринованное мясо, а под низ поставьте противень. Или на решетку положите баклажаны, перец, грибы, картофель и т.д.

4. Решетка для приготовления мексиканских тако.

Ваша духовка может помочь вам приготовить домашние тако, а точнее – жарить блины или кукурузную лепешку. Купите листы фахита и нарежьте их небольшими кружочками с помощью миски. Может приготовить самостоятельно основу для тако.

Повесьте галету на решетку духовки (между двумя частями решетки, вертикально) и дайте ей готовиться в среднем 15 минут.

После приготовления у вас будет прочная основа для своего вкусного мексиканского гарнира: например, жареного фарша, лука, помидоров, болгарского перца (острого или сладкого), кукурузы и сыра.

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