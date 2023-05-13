Чотири несподівані способи, як використати решітку духовки (фото)

Здебільшого решітку в духовці використовується як підставка під страви у певних місткостях. Чи задумувалися ви про зовсім інше призначення цієї частини приладу?

Виявляється, що решітка – досить багатофункціональна та може навіть замінити тостер. Про це та інші функції розповіло видання Sante+.

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Решітки для духовки – це не лише опори для ваших листів для випікання чи форм для макаронних виробів. Її можна використовувати ось так:

1. Решітка замінить тостер.

Візьміть трохи хліба для сендвічів, поставте деко трохи нижче решітки та накрийте його пергаментним папером, а потім вставте скибочки хліба між проміжками решітки.

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Скибочки хліба потрібно тримати вертикально. Нагрійте духовку і через 20 хвилин дістаньте справжні добре прожарені тости.

2. Решітка для смаження курячих стегон.

Курячі стегна дуже просто приготувати за допомогою решітки, щоб вони стали рум'яними рівномірно зі всіх сторін. Для цього почепіть стегенця між проміжками решіток, замаринувавши їх улюбленими спеціями. Не забувайте поставити під низ деко, або одразу гарнір, як от картоплю чи овочі. Вони стануть смачнішими, якщо жир зі стегон стікатиме на них.

3. Домашній шашлик.

Тепер барбекю можна влаштовувати у будь-яку погоду та навіть в квартирі. Адже для приготування шашлику вам решітка, яка використовуйте замість шампурів. Просто на неї покладіть замариноване м'ясо, а під низ поставте деко. Або на решітку покладіть баклажани, перець, гриби, картоплю тощо.

4. Решітка для приготування мексиканських тако.

Ваша духовка може допомогти вам приготувати домашні тако, а точніше – смажити млинці чи кукурудзяну коржик. Купіть листи фахіта та наріжте їх невеликими кружечками за допомогою миски. Може приготувати самостійно основу для тако.

Повісьте свою галету на решітку духовки (між двома частинами решітки, вертикально) і дайте їй готуватися в середньому 15 хвилин.

Після приготування ви матимете міцну основу для свого смачного мексиканського гарніру: наприклад, смаженого фаршу, цибулі, помідорів, болгарського перцю (гострого чи солодкого), кукурудзи та сиру.

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