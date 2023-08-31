Четыре совета, как удалить пятна пота из матраса

Пятна пота на матрасе – непривлекательны и раздражительны, поэтому особенно важно знать, как их избавиться. Особенно их больше становится летом, когда мы активно потеем.

Издание Sante Plus предложило несколько эффективных и проверенных способов борьбы с желтыми пятнами на матрасе. Вы точно сможете вернуть ему прежний цвет.

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Перед отделкой матраса нужно пропылесосить каждый уголок матраса, а затем следуйте этим советам, чтобы быстро и эффективно избавиться от неприглядных пятен.

Перекись водорода

Налейте 3 столовых ложки перекиси водорода и еще 4 столовых ложки воды в распылитель, прежде чем встряхнуть его.

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Распылите раствор на пожелтевшие пятна пота и оставьте на час.

При необходимости повторите процесс, протирая проблемные участки тканью из микрофибры или губкой.

Белый уксус

Чтобы использовать этот эффективный продукт, возьмите с собой распылитель для раствора и заполните его половиной стакана воды и еще половиной стакана белого уксуса.

Распылите раствор прямо на пятна и ждите час, чтобы подействовало. Затем протрите и промойте тканью из микрофибры.

Бикарбонат натрия

Наряду с белым уксусом, пищевая сода является одним из тех экологичных ингредиентов, которые всегда следует держать под рукой, поскольку они спасают жизнь во многих случаях. Порошок пищевой соды обладает, так сказать, значительной пятновыводящей и дезодорирующей способностью.

Залейте 4 столовых ложки в стакане воды, перемешайте, а затем нанесите полученное вещество на желтые пятна.

Обязательно протрите тканью из микрофибры, а затем оставьте средство на 1–2 часа.

Пропылетесь матрас, чтобы удалить остатки пищевой соды.

Кислородная вода

Приготовьте в емкости смесь из стакана 3%-ной перекиси водорода, 3 столовые ложки пищевой соды и несколько капель жидкости для мытья посуды.

Обильно перемешайте раствор, чтобы порошок пищевой соды растворился, затем вылейте его в распылитель-распылитель.

Распылите последний непосредственно на загрязненные участки матраса и оставьте на несколько минут. Дайте матрацу высохнуть на воздухе в течение 1 часа, и все готово!

Если вы хотите ускорить сушку, вы всегда можете воспользоваться феном. Помните также, что ни в коем случае нельзя использовать отбеливатель.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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