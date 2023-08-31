Чотири поради, як видалити плями поту з матраца

Плями поту на матраці – непривабливі та дратівливі, тому особливо важливо знати, як їх позбутися. Особливо їх більше стає влітку, коли ми активно потіємо.

Видання Sante Plus запропонувало кілька ефективних та перевірених способів боротьби з жовтими плямами на матраці. Ви точно зможете повернути йому колишній колір.

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Перед обробкою матраца потрібно пропилососити кожен куточок матраца, а далі дотримуйтесь цих порад, щоб швидко і ефективно позбутися непривабливих плям.

Перекис водню

Налийте 3 столові ложки перекису водню і ще 4 столові ложки води в розпилювач, перш ніж струсити його.

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Розпорошіть розчин на пожовклі плями поту і залиште на годину.

За потреби повторіть процес, протираючи проблемні ділянки тканиною з мікрофібри або губкою.

Білий оцет

Щоб використовувати цей ефективний продукт, візьміть з собою розпилювач для розчину і наповніть його половиною склянки води і ще половиною склянки білого оцту.

Розпиліть розчин прямо на плями і чекайте годину, щоб подіяло. Потім протріть і промийте тканиною з мікрофібри.

Бікарбонат натрію

Поряд з білим оцтом, харчова сода є одним із тих екологічних інгредієнтів, які завжди слід тримати під рукою, оскільки вони рятують життя у багатьох випадках. Порошок харчової соди має, так би мовити, значну плямовивідну і дезодоруючу здатність.

Залийте 4 столові ложки у склянці води, перемішайте, а потім нанесіть отриману речовину на жовті плями.

Обов'язково протріть тканиною з мікрофібри, а потім залиште засіб на 1–2 години.

Пропилососьте матрац, щоб видалити залишки харчової соди.

Киснева вода

Приготуйте в ємності суміш зі склянки 3%-ного перекису водню, 3 столові ложки харчової соди і кілька крапель рідини для миття посуду.

Рясно перемішайте розчин, щоб порошок харчової соди розчинився, потім вилийте його в розпилювач-розпилювач.

Розпиліть останній безпосередньо на забруднені ділянки матраца і залиште на кілька хвилин. Дайте матрацу висохнути на повітрі протягом 1 години, і все готове!

Якщо ви хочете прискорити сушіння, ви завжди можете скористатися феном. Пам'ятайте також, що за жодних обставин не можна використовувати відбілювач.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

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