Четыре знака зодиака ждут трудности в год Черного Кролика: о спокойствии они могут забыть

2023 год Черного Кролика станет непростым временем для четырех уроженцев зодиакального круга – они столкнутся с испытаниями, которые доставят много хлопот, но закалят характер. Некоторые почувствуют себя измотанными и уставшими.

По словам астрологов, в зоне риска Близнецы, Девы, Скорпионы и Рыбы. Им нужно набраться терпения и стойко принимать вызовы, которые бросает судьба.

Близнецы

Уроженцев этого знака зодиака ждет очень насыщенный год – событий будет так много, что они едва будут справляться со всем. В жизни Близнецов возможны перемены, на которые они совсем не рассчитывали – они могут потерять работу или узнать о предательстве второй половинки. Для уроженцев знака это будет тяжелым ударом, способным повлечь за собой тяжелую депрессию.

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Дева

Девам придется заняться самоанализом, и это не случайно – неприятности, которые начнутся на работе, повлекут за собой затяжную "черную полосу". Уроженцы знака могут потерять авторитет, который зарабатывали годами, и крупную сумму денег. Девам будет очень тяжело, поскольку они привыкли быть лучшими. На этом фоне возможны ссоры со второй половинкой.

Скорпион

Скорпионам понадобится много сил и терпения, чтобы справиться с проблемами, которые будут преследовать на каждом шагу. Уроженцам знака нужно быть очень осторожными в финансовых вопросах, чтобы не потерять все деньги. Также на дороге нельзя терять бдительности, повышен риск ДТП.

Рыбы

Рыб ждет тяжелое время, "черным" месяцем станет март. Планы уроженцев знака рухнут из-за непредвиденных обстоятельств, на которые никак не можно будет повлиять. В 2023 году трудности будут ходить за Рыбами по пятам, они могут стать жертвами мошенничества. Уроженцам знака лучше ни с кем не делиться своими тайнами.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.