Четырехдневная магнитная буря охватит планету в феврале: точные даты и как защититься

Февраль не будет насыщен мощными магнитными бурями, однако избежать вспышек вообще не удастся. Как сообщалось ранее, с первых чисел месяца уже следует ожидать магнитную бурю, однако она продлится всего два дня и скоро стихнет. А уже через неделю следует приготовиться к четырехдневной геомагнитной волне.

По прогнозам исследователей Meteoagent, следующая вспышка приходится на вторник, 7 февраля. Волна будет держаться на одном уровне мощности в течение четырех дней, то есть еще 8, 9 и 10 февраля. Интенсивность этой геомагнитной активности оценивается в 4 балла. Такая буря считается средней по мощности и ее влияние может ощутить только очень незначительная часть людей. Однако стоит отметить, что в течение недели показатели могут измениться, ведь влияние солнечного ветра на нашу планету переменно. Чтобы правильно подготовиться к мощным волнам, необходимо регулярно проверять обновленную информацию.

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Чаще дискомфорт или боли во время погодных изменений испытывают люди, имеющие какие-либо врожденные или приобретенные заболевания. Как правило, это проблемы с кровеносной системой, сосудами, сердцем, в том числе из-за стресса и малоподвижного образа жизни. Организм таких людей ослаблен, а значит, тратит больше энергии на адаптацию к переменам. В результате возникают отрицательные физические, психические или другие ощущения.

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Чтобы уберечь организм от негативного действия магнитных бурь, следует соблюдать правила здоровой жизни. Как бы это скучно ни звучало, однако полезные продукты и полноценный сон могут изменить вашу жизнь к лучшему. Не обязательно менять свой график полностью, только внесите несколько важных пунктов, которые укрепят ваш организм.

Вы можете начать с того, что добавите в свой рацион больше зелени и овощей. Также всегда держите рядом с собой бутылку теплой воды и создайте привычку пополнять водный баланс. Больше времени проводите на свежем воздухе и делайте небольшие физические упражнения, чтобы размять тело. Всегда ложитесь спать в одно время, тогда организм привыкнет к графику и начнет скапливать силы.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, врачи сообщили, что привычка сочетать кофе с сигаретами хуже влияет на организм, чем ежедневное употребление кофе как самостоятельного напитка. Разрыв связи между сигаретами и кофе должен быть приоритетом как курильщикам, так и кофеманам.

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