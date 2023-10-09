Что делать, если рассыпали соль: как предотвратить неприятности

Если мы рассыпаем соль, то плохие приметы предвещают неприятности и ссоры. Если верить в приметы, то беду можно и навлечь негативными мыслями.

По народным поверьям, чтобы избежать неприятностей, надо или сверху посыпать на соль сахар, или щепотку соли бросить через левое плечо.

Происхождение этого обряда может быть связано с тем, что соль была довольно дорогостоящим товаром, рассыпание которого часто приводило к семейно-бытовым конфликтам. И поскольку любые ссоры и неприятности приписывают влиянию "нечистой силы", считалось, что она боится соли. Перебрасывание щепотки соли через плечо должно было означать "насыпать нечистому в глаза соли", чтобы ослепить "демона" и избежать неприятностей.

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Еще одна примета связанная с солью предполагает: передавая соль кому-то за столом, вы никогда не должны передавать ему солонку, а вместо этого нужно подвинуть ее поближе к просящему соли. Передачу соли связывают с передачей несчастий или болезней.

В древности считали, что для соли можно создать обереги – ее рассыпали на подоконнике или двери. Соль должна была отпугнуть злых духов. Еще солью посыпали вокруг дома, создавая "защитное кольцо".

Еще один предрассудок не позволяет одалживать соль или передавать ее соседям в бумажном пакете. Если вас просят одолжить соли, то следует положить ее в стеклянную емкость и накрыть крышкой – чтобы не "отдать счастье" из дома. Соль поможет отвадить незваных гостей. Если к вам часто наведывается какой-то человек, с которым вы не хотите общаться, то после ухода посыпьте соли под порог. Считается, что люди с отрицательными мыслями не смогут переступить порог дома, на котором подсыпана соль.

Так или иначе это всего лишь приметы и вы можете верить в них или игнорировать.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем рассыпать соль на пороге.

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