Что делать, если у военнообязанного не принимают электронные направления из Резерв+: ответ Минобороны
Военно-врачебные комиссии и территориальные центры комплектования обязаны принимать электронные направления. В случае отказа следует уведомить об этом Министерство обороны Украины.
Как отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, такие случаи единичны и связаны с внедрением нового механизма. Об этом пишет РБК.
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Она призвала граждан обращаться в ведомство в случае отказа, поскольку законодательство предусматривает обязательную приемку электронных документов.
Черногоренко также отметила, что использование электронных направлений через систему "Резерв+" позволит существенно снизить нагрузку на ТЦК.
Напомним, мы уже писали, могут ли действующие 18-24-летние военные перейти на "мотивационный контракт".
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