Что нельзя делать на День святого Валентина: народные приметы и запреты на 14 февраля

В День святого Валентина в разных странах существует множество традиций. Чаще всего люди посылают друг другу записки или открытки с признанием в любви - "валентинки". Этот день также имеет свои приметы и даже запреты, о которых мы вам расскажем сегодня.

14 февраля также чествуется святой Трифон. Он считается покровителем супругов и семьи. Обычно в этот день молодожены устраивают свадьбу и гулянье, поскольку в скором времени наступит Великий пост.

Что нельзя делать на День святого Валентина

Нельзя притворяться и выражать обиду или неудовлетворенность. Даже если ваш любимый не подарил вам, что вы хотели, не стоит выражать свое оскорбление и портить настроение в праздник. Ведь 14 февраля гораздо выше конфетти и мишуры.

Видео дня

В День Валентина нельзя опаздывать, как в конце концов и в любой другой день: это невоспитанно и невежливо. Кроме того, это может испортить сюрприз, если таков был задуман.

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Нельзя дарить кольцо (совет для ребят), если не планируете просить руки и сердца, иначе рискуете нарваться если не на грубость, то на испорченное настроение.

Не делайте банальные подарки, чтобы подарить. Подойдите к процессу выбора креативно.

Нельзя дарить слишком дорогие подарки, чтобы не поставить в неловкое положение свою вторую половинку. Возможно, любимый приготовил очень скромный подарок, это тоже нужно учитывать, чтобы не испортить праздник.

Наши предки заметили, если в этот день жаркая погода, то в этот день будет жарко. Это, к счастью, говорили предки. Правда, советовали не выносить 14 февраля обломки из дома. Чтобы удержать удачу, нужно собрать их в темный мешочек или ткань, завязать и вынести на улицу всего через два дня.

Приметы на 14 февраля

Если найти пару птиц, можно посмотреть, какой будет ваша вторая половинка. Синицы – суженый будет молодым, веселым и добрым. Вороны – человек в зрелом возрасте и очень строгий. Сороки – суженый будет легкомысленным и болтливым.

Пошел снег - весной будет идти дождь.

Звезды падают – весна будет теплой.

Звездное и ясное небо – весна будет поздней.

Сыграть свадьбу 14 февраля – брак будет долгим, а семья крепкой.

Кто в этот день влюбится, никогда не полюбит.

Увидеть парочку птичек – встретишь до конца года свою любовь.

Подбежала собака – в жизни появится вторая половинка.

Напомним, в 2023 году праздник Валентинов день выпадает на вторник. UAportal рассказал об истории и традициях празднования Дня влюбленных.

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