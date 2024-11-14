Что нельзя делать в новогоднюю ночь, чтобы не упустить удачу на следующем году

Существует давнее поверье, что характер встречи Нового года определяет, каким будет весь грядущий год. Хотя отношение к народным приметам отличается – одни считают их суеверием, другие же строго соблюдают традиции, стремясь обезопасить себя от неурядиц.

Многовековая народная мудрость предостерегает от определенных действий в новогоднюю ночь. Важно не пропустить самое празднование, сохранять радостное настроение и избегать конфликтов и слез, которые могут привлечь болезни и несогласия в течение года. Об этом пишет ТСН.

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В канун праздника дом должен быть чистым и чистоплотным. После заката 31 декабря не рекомендуется заниматься уборкой или стиркой – лучше посвятить это время отдыху. Важно также урегулировать все долги и вернуть заемные вещи до наступления Нового года.

Особое внимание уделяется эмоциональной атмосфере – стоит помириться с теми, с кем были конфликты, и отпустить обиды. Что касается внешнего вида, то черную одежду и старые вещи лучше оставить в шкафу. Загаданные желания рекомендуют держать при себе, не разглашая их вслух. Также существует оговорка о посещении спальни хозяев гостями в первые дни нового года.

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