Що не можна робити у новорічну ніч, щоб не втратити удачу на наступному році

Існує давнє повір'я про те, що характер зустрічі Нового року визначає, яким буде весь прийдешній рік. Хоча ставлення до народних прикмет різниться – одні вважають їх марновірством, інші ж строго дотримуються традицій, прагнучи убезпечити себе від негараздів.

Багатовікова народна мудрість застерігає від певних дій у новорічну ніч. Важливо не пропустити саме святкування, зберігати радісний настрій та уникати конфліктів і сліз, які можуть притягнути хвороби та незгоди протягом року. Про це пише ТСН.

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Напередодні свята дім має бути чистим та охайним. Після заходу сонця 31 грудня не рекомендується займатися прибиранням чи пранням – краще присвятити цей час відпочинку. Важливо також врегулювати всі борги та повернути позичені речі до настання Нового року.

Особливу увагу приділяють емоційній атмосфері – варто помиритися з тими, з ким були конфлікти, та відпустити образи. Щодо зовнішнього вигляду, то чорний одяг та старі речі краще залишити в шафі. Загадані бажання рекомендують тримати при собі, не розголошуючи їх вголос. Також існує застереження щодо відвідування спальні господарів гостями у перші дні нового року.

Пропонуємо дізнатися, коли в Україні колядують, щедрують та посівають.

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