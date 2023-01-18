Что нельзя добавлять в овсянку: названы самые худшие ингредиенты

Овсяная каша – один из самых полезных и универсальных завтраков. Овес содержит витамины, микроэлементы, органические кислоты и пищевые волокна. Овсяная каша богата и углеводами, которые являются источником энергии для организма.

Между тем эксперты по правильному питанию назвали самые плохие ингредиенты, которые "никто больше не должен класть в свою овсянку". Так, сертифицированный тренер Рейчел Макферсон и инструктор по питанию и диетолог Триста Бест "запретили" добавлять в кашу сахар.

"Рафинированный сахар и другие сладкие ингредиенты, такие как шоколад и сухофрукты, являются одними из самых плохих вариантов", — отметили специалисты в комментарии Yahoo.Lifestyle.

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Тренер Макферсон заметила, что сахар не содержит никаких питательных веществ. "И если вы пытаетесь похудеть или просто соблюдаете здоровое питание, необходимо обеспечить свое тело достаточным количеством питательных веществ", – добавила она. По ее словам, плотность питательных веществ жизненно важна для стойкой потери веса и здорового баланса.

Макферсон назвала сахар "ужасным ингредиентом" еще и потому, что он может отрицательно влиять на кишечник, кишечник, привести к увеличению веса. К тому же сахар увеличивает уровень глюкозы в крови.

Не стоит и подкусывать овсянку шоколадом, сиропами или сухофруктами, потому что они тоже содержат сахар. По ее словам, сухофрукты содержат гораздо больше сахара, "чем вы даже представляете".

Диетолог Триста Бест назвала сухофрукты продуктами, "которые есть посредине между здоровыми и нездоровыми, в зависимости от потребляемого количества". Сменить их в овсянке она посоветовала ягодами и свежими фруктами.

К тому же, отметила эксперт, к овсянке "без риска для здоровья" можно добавить семена, орехи и ореховое масло. "Все эти варианты обеспечат достаточное количество питательных веществ и будут дольше оставлять вас сытыми без чрезмерного количества сахара", — добавила она.

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