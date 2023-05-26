Что сделать, чтобы огурцы давали плоды до поздней осени: секреты дачников

Плодоношение огурцов обычно длится несколько месяцев. Впрочем, опытные дачники научились удлинять его и собирать огурцы в октябре.

Растение при правильном подходе может давать плоды до наступления холодов. Дачники поделились советами, как убирать урожай до поздней осени.

В частности, следует не ждать, когда огурцы будут расти до больших размеров. Своевременный сбор плодов позволит завязываться новым огурцам, а растение не будет истощаться слишком сильно.

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Чтобы куст мог сформировать должное количество огурцов, важно обеспечить здоровую корневую систему и листья. В случае чрезмерного количества листьев, дачники советуют прореживать его.

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Отмечается, что удалять следует те листья, которые растут ниже плодов. Таким образом, растение не будет тратить энергию на них.

Мульчирование в свою очередь защищает корневую систему от перегрева и снижения температуры, что часто наблюдается осенью.

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